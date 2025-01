500 de vasluieni au urmat cursuri de salvatori

Proiectul 'Salvator din pasiune', lansat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta in 2016, a adunat de-a lungul anilor mii de persoane atrase de dorinta de a le fi sprijin celor aflati in nevoie.In Vaslui, de la debutul programului de voluntariat 'Salvator din pasiune' si pana in prezent, au fost pregatiti peste 500 de voluntari, 380 dintre acestia parcurgand cursul de prim-ajutor de baza. Voluntarii vasluieni angrenati in acest program participa constant la interventii si la ... citește toată știrea