83 de destine schimbate

83 de proaspat absolventi ai unor licee din mediul rural si urbanul mic din judetele Iasi, Botosani si Vaslui au facut, in aceasta saptamana, primii lor pasi spre cariera de IT-ist. Ei beneficiaza de un curs gratuit online de calificare in Testing, sustinut de mentori ai Scolii Informale de IT.Cursurile se deruleaza in cadrul proiectului "DESTINE SCHIMBATE - cursuri IT pentru cresterea angajabilitatii tinerilor din rural din judetele Botosani, Iasi si Vaslui", o initiativa demarata la ... citeste toata stirea