A castigat titlul in premiera, cu 4 etape inainte de final, si va intalni locul 1 din Suceava in barajul pentru Liga 3

Campionatele din Liga 4 sunt aproape de final, dar in Vaslui deja s-a decernat titlul! Echipa care va reprezenta judetul in barajul pentru promovarea in Liga 3 este Comstar Vaslui, chiar daca din retur mai sunt de disputat patru etape.Liga 4 Vaslui este compusa din 12 echipe, iar Comstar Vaslui a cucerit pentru prima data campionatul diviziei a patra.Duminica, 28 aprilie, Comstar Vaslui a invins cu 5-1 Sporting Banca, si astfel si-a adjudecat deja titlul de campioana, locul 1 in Liga 4 Vaslui, ... citește toată știrea