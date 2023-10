Sezonul rece 2023-2024 a debutat in forta: in numai doua saptamani, mai mult de 1.100 de persoane din judet au avut nevoie de ingrijiri medicale de specialitate dupa ce au fost diagnosticate cu viroze respiratorii si pneumonii. Cele mai multe au fost cazurile de viroza, respectiv 1.082, pentru care a fost nevoie de spitalizarea a 62 de pacienti. Deocamdata, nu au fost diagnosticate persoane cu gripa, insa administrarea vaccinului antigripal a inceput deja.Ca in fiecare toamna, cand medicii de ... citeste toata stirea