A disparut pericolul mutarii cursurilor in online

Daca, in urma cu o saptamana, Ministerul Sanatatii anunta pentru judetul nostru un grad de ocupare de 67,73% a paturilor spitalelor din Barlad si Vaslui destinate pacientilor infectati cu virusul SARS-CoV-2, joi, acesta a scazut la 38,16%. Cum Guvernul a stabilit suspendarea cursurilor din toate scolile unui judet si trecerea in mediul online la atingerea pragului de 75%, in cazul judetului Vaslui, cel putin deocamdata, pericolul pare sa fi trecut.Pe 3 februarie, Ministerul Sanatatii a ... citeste toata stirea