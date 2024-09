A fost declarata stare de alerta in judetul Vaslui

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) convocat luni, 16 septembrie 2024, de prefectul judetului, Daniel Onofrei, la sediul institutiei pentru a analiza situatia actuala din judet, in urma precipitatiilor abundente inregistrate in ultimele zile a declarat starea de alerta in judetul Vaslui."In cadrul acestei sedinte, am propus adoptarea unei hotarari privind declararea starii de alerta in judetul Vaslui, masura care permite deblocarea fondurilor necesare pentru a oferi sprijin ... citește toată știrea