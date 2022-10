A fost semnat contractul de finantare pentru restaurarea Manastirii Parvesti prin PNRR

La mai bine de jumatate de an de la includerea Manastirii Parvesti, din comuna Costesti, pe lista investitiilor in turism si cultura ce urmeaza sa fie realizate prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), iata ca a fost semnat contractul de finantare. Manastirea, realizata integral din lemn intre anii 1816-1820, este singurul obiectiv din judetul Vaslui ce a indeplinit criteriile necesare includerii in cadrul rutelor turistice/culturale in vederea restaurarii.Reprezentantii ... citeste toata stirea