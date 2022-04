A inceput Campania nationala "Curatam Romania" - "Vrem o tara fara deseuri abandonate!"

Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui informeaza ca proiectul "Curatam Romania", initiat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), a inceput si in judetul Vaslui. Acesta se deruleaza in cursul lunii aprilie, in perioada 04 aprilie - 04 mai 2022, sub sloganul "Vrem o tara fara deseuri abandonate!".Scopul campaniei este schimbarea comportamentului populatiei privind protectia mediului, cu implicarea directa a ministerului, a tuturor institutiilor aflate in subordinea sau coordonarea ... citeste toata stirea