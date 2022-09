A incercat sa treaca frontiera cu un permis fals asupra sa

Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Albita il cerceteaza pe un tanar de 20 de ani din Republica Moldova care a incercat sa treaca frontiera cu un permis de conducere fals asupra sa.Miercuri, 7 septembrie 2022, in jurul orei 20.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a intra in tara, pasager al unui microbuz, un tanar cu cetatenie Republica Moldova, in varsta de 20 de ani. ... citeste toata stirea