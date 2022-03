A strans ajutoare, dar nu le poate distribui!

Primarul din Suletea, Ciprian Tamas, se plange ca a strans ajutoare pentru refugiatii ucraineni, dar nu are unde le distribui, deoarece cei de la vami i-au spus ca nu mai au spatii de depozitare, iar cu autoritatile romane nu a reusit sa vorbesca."Astazi, impreuna cu parintele Marius Parpalea si cu reprezentantul grupului civic Vocea Barladului, Apostol Cristian Fotograf, am sunat in vama la Siret sa intrebam ce este nevoie sa cumparam, ca maine vom ajunge la ei! Ne-au spus sa nu venim inca, ... citeste toata stirea