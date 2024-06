A treia editie a Festivalului de Folk "Ion Chiriac"

In acest sfarsit de saptamana, sambata, 15 iunie, la Muntenii de Jos, si duminica, 16 iunie, la Ghermanesti, va avea loc cea de-a III-a editie a Festivalului Folk "Ion Chiriac" dedicat artistului vasluien trecut in nefiinta in urma cu cativa ani.In urma cu trei ani, pornea la drum Festivalul de muzica folk ION CHIRIAC, cu profesorul Romica Brunchi, director al Caminului Cultural Podul Inalt din Muntenii de Jos, ca si initiator, parteneri organizatorici fiind Primaria comunei Dranceni, ... citește toată știrea