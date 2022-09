A venit la Vaslui pentru a-si arata "organul" femeilor pe strada

Politistii locali vasluieni au intervenit luni intr-un caz mai putin obisnuit. Venit din comuna Dochia, judetul Neamt, un barbat de 35 ani facea semne obscene si isi descoperea zonele intime in fata femeilor in zona Pietei Traian.Luni, 5 septembrie, politistii locali vasluieni aflati in serviciul de patrulare au fost sesizati de cetateni, iar apoi au identificat si retinut o persoana de sex masculin care facea gesturi obscene, descoperindu-si in mod intentionat zonele intime, la aparitia ... citeste toata stirea