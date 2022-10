A vrut sa intre in tara cu un permis fals

Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Albita cerceteaza un barbat cu cetatenie romana si Republica Moldova asupra caruia au gasit un permis de conducere fals.Pe 19 octombrie, in jurul orei 21.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a intra in tara, pasager intr-un microbuz inmatriculat in Republica Moldova, un barbat cu cetatenie romana si R. Moldova, de 35 de ani. ... citeste toata stirea