A vrut sa treaca frontiera cu un Mercedez de 35 de mii de euro furat din Italia

Politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si indisponibilizat, pentru continuarea cercetarilor, un autoturism Mecedes care figura in bazele de date ca fiind furat din Italia.Pe 7 iulie, in jurul orei 19.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control pentru trecerea frontierei, un cetatean roman de 28 de ani, care conducea un autoturism marca Mercedes, care avea aplicate ... citește toată știrea