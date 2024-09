A vrut sa treaca frontiera la volan, in stare de ebrietate

Pentru ca nu era coerent in vorbire si emana o puternica halena alcoolica, politistii de frontiera de la Albita si-au chemat colegii de la Serviciul Politiei Rutiere Vaslui care au testat un cetatean roman de 50 de ani care voia sa iasa din tara. A rezultat o alcoolemie de 0,41mg/l alcool pur in aerul expirat.Pe 11 septembrie, in jurul orei 22.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru a iesi din tara, un cetatean roman de 50 de ani, la volanul unui autoturism."Cu ... citește toată știrea