A vrut sa treaca granita cu un permis bulgaresc fals

Venind din Republica Moldova, un roman cu o masina germana a prezentat la Vama Albita un permis de conducere bulgaresc fals.Pe 16 ianuarie, in jurul orei 12.20, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, un cetatean roman, de 35 de ani, care conducea un autoturism inmatriculat in Germania.La controlul de frontiera, barbatul a prezentat alaturi de documentul de identitate si un permis de ... citeste toata stirea