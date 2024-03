Accident bizar la Vaslui. Doi barbati au fost raniti grav, dupa ce unul dintre ei a cazut, de pe o schela, peste celalalt

Doi barbati care lucrau la exteriorul unei case, in municipiul Barlad, au fost raniti, dupa ce unul dintre ei a cazut de pe o schela peste celalalt care sustinea schela de la sol. Ambii barbati au fost preluati de ambulante si transportati la spital.Incidentul a avut loc, miercuri, 6 martie. Un barbat in varsta de 61 de ani a urcat pe o schela, pentru a executa lucrari la o casa, iar de la sol, un alt barbat, in varsta de 67 de ani, sustinea structura.La un moment dat, barbatul aflat pe ... citește toată știrea