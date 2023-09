Accident rutier cu doua victime si una dintre masini cuprinse de flacari in zona Marul de Aur, intre satele Secuia si Crasna. In accident au fost implicate doua autoturisme, iar doua persoane au ramas incarcerate, fiind scoase din masini de alti participanti la trafic. Unul dintre autoturisme s-a rasturnat, iar celalalt a luat foc, dar incendiul a fost lichidat de soferii care au asistat la accident. In autoturismul care a luat foc nu se afla nicio persoana.La sosirea echipajelor de ... citeste toata stirea