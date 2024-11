Accident cu o masina rasturnata la intrarea in municipiul Vaslui

Doua autoturisme au intra in coliziune la iesirea din municipiul Vaslui spre Barlad, in aceasta dupa-amiaza, unul dintre acestea fiind rasturnat pe trotuar. Cei aflati in masini au fost evacuati de ceilalti participanti la trafic, pana la sosire echipajelor de interventie. O victima, femeie de 37 de ani, a suferit policontuzii, a primit prim ajutor calificat in ambulanta SMURD, refuzand transportul la spital.In aceasta dupa-amiaza, pompieri vasluieni au intervenit cu o autospeciala de stingere ... citește toată știrea