Un accidentul rutier a avut loc la primele ore ale acestei dimineti, mai exact in jurul orei 5.00, chiar pe strada Stefan cel Mare din municipiul Vaslui, in apropiere de benzinaria MOL. In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau cinci persoane. In urma impactului, o victima a ramas incercerata si a avut nevoie de interventia pompierilor militari. Dupa ce a fost scoasa dintre fiarele contorsionate ale masinii victima, un barbat de 56 de ani, a primit ingrijiri medicale la ... citeste toata stirea