Patru persoane, dintre care doi copii, au fost victimele unui accident rutier produs in satul Mantu, comuna Tatarani, dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara carosabilului.Pompierii de la Sectia din Husi au intervenit cu forte si mijloace specifice la un accident rutier produs in localitatea Mantu, comuna Tatarani.In accident a fost implicat un autoturism in care se afla patru persoane, intre care doi copii. ... citeste toata stirea