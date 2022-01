Accident cu patru victime la Ivanesti

Doua autoturisme in care se aflau patru persoane s-au tamponat in localitatea Harsoveni, comuna Ivanesti. O femeie si un barbat au fost transportati la spital cu traumatisme ale membrelor inferioare si cefalee.Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit in aceasta dupa amiaza cu forte si mijloace specifice la un accident rutier produs in localitatea Harsoveni, comuna Ivanesti.In accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau patru persoane.La fata locului s-au deplasat ... citeste toata stirea