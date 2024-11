Accident cu pericol de explozie la Zorleni! Oameni evacuati in plina noapte!

Aproape de miezul noptii, pompierii barladeni au fost solicitati sa intervina pentru asigurarea zonei si a masurilor de prevenire a incendiilor in urma producerii unui accident rutier pe DN 24A, in satul Simila, comuna Zorleni. In accident a fost implicat un autoturism, in care se aflau mai multe persoane. Nici una dintre acestea nu a fost gasita la fata locului.La sosirea echipajelor de interventie a fost gasit un autoturism rasturnat in afara carosabilului, in urma impactului fiind grav ... citește toată știrea