Accident cu trei victime la Barlad

Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui acciddent care a avut loc in aceasta dimineata in Barlad si in care au fost implicate doua autoturisme si un autobuz. Printre victime si o femeie insarcinata.Pompierii barladeni au intervenit in aceasta dupa amiaza cu doua autospeciale si echipaje specializate pentru asigurare masuri PSI, evaluare si acordare prim ajutor victimelor unui accident rutier produs in municipiul Barlad.In accident au fost implicate doua autoturisme si ... citeste toata stirea