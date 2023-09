Doua persoane, printre care si un minor in varsta de 13 ani, si-au pierdut viata, miercuri, in accidentul de la Brahasoaia, unde o caruta cu care circulau a fost lovita de trenul InterRegio Iasi - Bucuresti.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, Marius Stanciu, caruta in care se aflau cele doua victime a fost tarata de tren pe o distanta de aproximativ 200 de metri."Detasamentul de pompieri Vaslui intervine cu o autospeciala pentru ... citeste toata stirea