Accident grav in fata Scolii nr. 8 din Vaslui: Copil lovit de o masina

Un copil care trecea printr-un loc fara semnalizare de trecere a pietonilor a fost lovit de masina in aceasta dimineata in zona Scolii nr. 8 din municipiul Vaslui. Soferul a parasit locul accidentului. Copilul a fost transportat de urgenta la spital in stare grava.Accident grav in aceasta dimineata, in jurul ore 08.00, in fata Scolii Gimnaziale nr. 8 "Alexandra Nechita" din municipiul Vaslui. Un copil a fost lovit de o masina in timp ce trecea strada prin loc nepermis. Soferul implicat in ... citește toată știrea