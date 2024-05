Accident grav in Vaslui. O femeie a murit pe loc si alta a fost grav ranita, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent de un copac

O femeie a murit si alta a fost grav ranita dupa ce masina in care se aflau a derapat, pe un drum judetean din Vaslui si s-a izbit violent de un copac. A fost nevoie de interventia echipajelor de descarcerare pentru scoaterea celor doua dintre fiarele autovehiculului distrus.Accidentul a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, pe drumul judetean 243, in apropiere de comuna Perieni din judetul Vaslui."La sosirea echipajelor de interventie a fost gasit un autoturism grav avariat, izbit ... citește toată știrea