Un accident grav a avut loc seara trecuta, intre un autoturism si un tren, in apropiere de Crivesti, Tutova, la trecerea de cale ferata fara bariere, pe DJ 243. Trenul IR 1866, care se deplasa pe relatia Galati-Iasi, a lovit o masina. O persoana a fost transportata de urgenta la spital in stare grava.Ieri seara, un autoturism in care se aflau doua persoane a fost lovit de trenul IR 1866, care se deplasa pe relatia Galati-Iasi, la trecerea la nivel cu calea ferata in satul Crivesti, comuna ... citeste toata stirea