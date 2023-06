Un copil in varsta de patru ani a decedat in urma unui accident produs, duminica seara, in orasul Murgeni, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.Pana la sosirea echipajelor de interventie, tatal a transportat copilul la Spitalul Murgeni, insa medicii nu au putut face nimic pentru salvarea baiatului."Punctul de Lucru Murgeni din cadrul Detasamentului de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, echipata cu modul ... citeste toata stirea