Accident grav la Perieni. Un tanar de 18 ani a murit, prietena sa a fost transportata cu elicopterul SMURD la Iasi

Un tanar de 18 ani a fost gasit in stop cardiorespirator dupa ce a fost proiectat la cativa metri in urma rasturnarii masinii pe care o conducea. Transportat de urgenta la Spitalul "Elena Beldiman", el a decedat in ciuda manevreleor de resuscitare. Pasagera de langa el, o tanara de 17 ani, este in stare grava si a fost preluata cu elicopterul SMURD pentru a fi transferata la Iasi.Grav accident de circulatie azi noapte, in apropiere de localitatea Perieni. Soferul si pasagera unui autoturism au ... citeste toata stirea