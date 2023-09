Doua persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident produs pe DE 581, in comuna Banca, in care au fost implicate doua autoutilitare si un autoturism, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui."In accident au fost implicate trei autovehicule in care se aflau trei persoane. La sosirea echipajelor de interventie au fost gasite trei autovehicule avariate, doua dintre victime fiind incarcerate. Dupa descarcerare, cele doua victime au fost predate ... citeste toata stirea