Accident grav la Vaslui. Patru persoane au ajuns la spital

Patru persoane au fost ranite si transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui in urma unui accident petrecut, in noaptea de marti spre miercuri, in comuna Muntenii de Sus, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius Stanciu, in accident a fost implicat un autoturism in care se aflau patru persoane si care, in incercarea de a evita un pieton, a lovit un cap de pod si s-a rasturnat in afara ... citeste toata stirea