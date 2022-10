Accident in apropierea unei benzinarii la Negresti, doua victime

Pompierii militari din Vaslui, alaturi de cei din Negresti au intervenit noaptea trecuta cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma (autospeciala echipata cu modul pentru descarcerare/deblocare), doua ambulante SMURD tip B2 (EPA) si echipaje specializate pentru asigurarea masurilor PSI, evaluarea victimelor si acordarea primului ajutor medical in urma producerii unui accident rutier in orasul Negresti, in apropierea unei benzinarii.In accident au fost implicate doua autoturisme in care se ... citeste toata stirea