Accident la Codaesti: un autocamion a iesit de pe strada

Echipajele de interventie l-au gasit pe sofer in autocamion, intins pe spate, acuzand dureri in zona lombara. Dupa acordarea primului ajutor la fata locului, a fost transportat la spital.Accident pe DN 24 in satul Codaesti, comuna Codaesti.Detasamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu o autospeciala de stingerestingere echipata cu modul pentru descarcerare/deblocare, o ambulanta SMURD tip B2 (EPA) si echipaje specializate, pentru asigurarea masurilor PSI ... citeste toata stirea