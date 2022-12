Accident la Valea Grecului, un autocar si un autoturism au intrat in coliziune

Accident seara trecuta in localitatea Valea Grecului, comuna Duda-Epureni, dupa ce un autocar si un autoturism au intrat in coleziune. Cele cinci persoane care se aflau in cele doua vehicule au scapat, din fericire, doar cu o spaima buna. Niciuna nu a fost ranita.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui a comunicat faptul ca sectia de pompieri Husi a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa (autospeciala echipata cu modul pentru descarcerare/deblocare), o ambulanta SMURD ... citeste toata stirea