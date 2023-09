Cinci persoane au fost ranite grav, iar una a murit, in urma unui accident rutier produs pe DE 581, in Crasna, judetul Vaslui. In accident au fost implicate un autocar cu 40 de persoane si doua autoturisme, informeaza Mediafax.La sosirea echipajelor de interventie, au fost gasite sase victime, dintre care cinci incarcerate, toate intr-un autoturism.Dintre cele sase victime, doua persoane se aflau in stop cardiorespirator, doua in coma si doar o persoana ... citeste toata stirea