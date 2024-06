Accident mortal la Barlad. U baiat de 19 ani a murit!

Un tanar de 19 ani a decedat si o fata de 18 ani este in coma profunda, dupa ce masina cu care circulau a fost implicata intr-un accident de circulatie produs, duminica dimineata, pe DE 581, in apropiere de municipiul Barlad.In accident au fost implicate doua autoturisme, unul in care se aflau cei doi tineri si o alta masina in care erau sapte persoane.La locul producerii accidentului au fost trimise trei ambulante ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si patru ambulante ale ... citește toată știrea