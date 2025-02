Accident mortal la Rediu

Un barbat de 37 de ani a decedat dupa ce a fost victima unui accident de circulatie produs in aceasta seara in cartierul Rediu, suburbie a municipiului Vaslui. Din primele informatii, el ar fi trecut strada fara sa se asigure, fiind lovit in plin de o masina.Barbatul de 37 de ani a fost lovit in plin de o masina in timp ce traversa strada. Aceasta sunt primele informatii transmise de martoir."Echipajul ambulantei SMURD tip C1 (terapie intensiva mobila) a fost solicitat sa intervina pentru ... citește toată știrea