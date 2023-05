O femeie in varsta de 83 de ani a decedat, miercuri seara, dupa ce a fost lovita de o caruta, pe DC 45, in localitatea Tarzii, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui.Potrivit primelor cercetari efectuate de politistii rutieri, femeia se deplasa pe partea stanga a drumului, cand a fost acrosata de vehiculul cu tractiune animala care fusese scapat de sub control de carutasul aflat in stare avansata de ebrietate."Un vehicul cu tractiune animala care se ... citeste toata stirea