Accident tragic la Simila: Un barbat de 34 de ani a decedat dupa ce a intrat cu autoutilitara intr-un utilaj agricol parcat

Un tragic accident a avut loc in aceasta dimineata in satul Simila, comuna Zorleni, in curtea unei societati comerciale. In timp ce transporta marfa o autoutilitara condusa de un tanar de 34 de ani, a acrosat un utilaj agricol, soferul ranindu-se grav la gat si intrand in stop cardiorespirator. Ajuns de urgenta, personalul medical de pe doua ambulante a reusit sa-l resusciteze si stabilizeze, insa barbatul a decedat ulterior la spital, in ciuda tuturor eforturilor medicilor.