Actiune pentru siguranta traficului rutier

In perioada 15 - 16 ianuarie 2022, politistii Serviciului Rutier, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, au actionat preventiv-reactiv, pe drumurile publice din judetul Vaslui, in special pe cele cu un risc rutier ridicat, pentru depistarea conducatorilor de vehicule care incalca prevederile privind limitele legale de viteza.Totodata, actiunile au vizat reducerea riscului rutier si impunerea unui climat de siguranta si disciplina in randul tuturor participantilor la trafic, ... citeste toata stirea