Cea mai recenta campanie de sterilizare gratuita a cainilor si pisicilor cu stapan din Barlad a avut efectul scontat: a atras un numar mare de proprietari de animale de companie care au dorit sa se inscrie. Actiunea s-a desfasurat timp de doua zile, respectiv 20 si 21 noiembrie, si a "rezolvat" putin sub 200 de caini si pisici.Campania a fost organizata de ONG-ul "Last Hope to Life" si sponsorizata de asociatiile "RO-Hunde Engel Salzburg" si "Friends4Romanian Paws". S-a derulat in parteneriat ... citeste toata stirea