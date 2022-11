Activitate interinstitutionala privind preventia infractionalitatii la regimul circulatiei

Astazi, 11 noiembrie 2022, Serviciului de Probatiune Vaslui, institutie aflata in subordinea Ministerului Justitiei, deruleaza in cadrul Judecatoriei Barlad, unde se afla sediul secundar al institutiei, o sesiune de constientizare a consecintelor ce decurg in urma savarsirii de infractiuni la regimul circulatiei rutiere de catre persoanele sanctionate cu pedepse neprivative de libertate. Beneficiarii sunt persoane aflate in evidenta Serviciului de Probatiune Vaslui ce au fost sanctionate cu o ... citeste toata stirea