In perioada 13 - 19 iunie 2022, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, sub coordonarea Directiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au desfasurat activitati specifice, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte, in cadrul actiunii "TRUCK & BUS" pentru reducerea accidentelor rutiere si, in special, a celor ce pot fi produse ca urmare a nerespectarii normelor rutiere de catre conducatorii autovehiculelor destinate transportului ... citeste toata stirea