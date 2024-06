Activitati de alfabetizare digitala pentru copiii cu dizabilitati de la Centrul Scolar de Educatie Incluziva ,,Constantin Pufan" Vaslui

Copiii cu dizabilitati de la Centrul Scolar de Educatie Incluziva "Constantin Pufan" Vaslui vor putea participa in perioada 24 mai-27 iulie 2024 la activitati de alfabetizare digitala in cadrul proiectului ,,Educatie incluziva prin digitalizare", proiect finantat in cadrul programului Start ONG, lansat de Kaufland Romania si implementat de Asociatia Act for Tomorrow.Proiectul are ca scop prevenirea barierelor sociale, dezvoltarea atitudinilor de incluziune, acceptare, empatie si intelegere la ... citește toată știrea