Activitati preventive ale politistilor vasluieni, in cadrul Programului National "Scoala Sigurantei Tedi"

Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui continua activitatile de prevenire a victimizarii minorilor, in cadrul Programului national "Scoala Sigurantei Tedi", aflat la a VII-a editie in anul scolar 2021-2022.In data de 24 martie 2022, la Scoala Gimnaziala "Dimitrie Cantemir" din Vaslui, a avut loc activitatea numarul 10 din cadrul programului, avand ca tema "Siguranta in curte". Implicarea doamnei invatatoare si a celor 16 elevi de ... citeste toata stirea