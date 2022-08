Activitati preventive ale politistilor vasluieni, in comunele Gherghesti si Vutcani

In cursul zilei de 25 august, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului Rutier Vaslui au desfasurat mai multe activitati informativ-preventive, la doua unitati de invatamant, din comunele Gherghesti si Vutcani.Astfel, in cadrul activitatilor au fost organizate sesiuni de informare pe tema discriminarii, sigurantei acasa, pe strada, in mediul online, in vacanta si ... citeste toata stirea