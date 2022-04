ADMINISRATIA SI ORGANIZAREA JUDECATOREASCA DIN ORASUL VASLUI, IN SECOLUL AL XIX-LEA (II)

"Justitia nu se gaseste in lucruri, ci in noi." - proverb francezDupa realizarea Unirii de baza din 1859, procesul de modernizare la Vaslui continua in timpul lui Alexandru Ioan Cuza. Prin contopirea guvernelor si Adunarilor legislative, incepea o noua etapa a domniei. In plan politic, dupa trei ani de domnie, se punea capat instabilitatii guvernamentale, fiind create conditiile afirmarii comunitatilor locale. Deosebit de importante au fost cele doua legi de organizare ale administratiei ... citeste toata stirea