Administratia locala vasluiana se implica in ajutorarea refugiatilor din Ucraina

Evenimentele recente din plan international au bulversat intreaga Europa, iar empatia romanilor s-a manifestat cu o revarsare de grija fata de cei care fug din calea razboiului din Ucraina. Foarte multe dintre ajutoarele oferite s-au coagulat in jurul vamii Siret, acolo pe unde multi dintre refugiati trec granita pe jos, in cautarea refugiului.Suntem solidari cu toti cei care au nevoie de ajutorul nostru in aceste clipe grele si sprijinim activitatea de colectare de donatii.Unitatile de ... citeste toata stirea