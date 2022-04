Adolescent batut si amenintat cu moartea, agresorul, pus sub control judiciar

Politistii Sectiei 8 Politie Rurala Iana, au documentat si probat activitatea infractionala a unui barbat, in varsta de 40 de ani, din comuna Pogana, care ar fi agresat un tanar in localitatea Tomesti, comuna Pogana. In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca, in data de 27 martie 2022, ora 15.30, in timp ce se afla pe un drum satesc din localitatea Tomesti, barbatul cercetat s-ar fi intalnit cu o ruda, un tanar in varsta de 17 ani din localitatea Halaresti, comuna Iana, ... citeste toata stirea